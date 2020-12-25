Экс-главу компании Petropavlovsk обвиняют в растрате 90 млн рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Основатель и экс-генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, вину бизнесмен не признает.

"Масловский обвиняется в растрате более 90 млн рублей. После предъявленных ему обвинений он заявил о непричастности к инкриминируемому преступлению", - сказал собеседник агентства.

Следователи МВД просят Тверской суд Москвы избрать Масловскому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ходатайство поступило в суд.

Масловский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По данным РБК, его обвиняют в хищении средств рудника в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области.