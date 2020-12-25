Мишустин осмотрел новый производственный корпус "Активного компонента"

ПУШКИН /Санкт-Петербург/, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал в пятницу на новом производстве компании "Активный компонент", расположенном в городе Пушкине.

Премьер осмотрел реакторный зал, помещения сушки и кристаллизации, склад готовой продукции. Глава компании Александр Семенов рассказал премьеру об истории создания завода: несколько лет назад они выкупили два гектара земли и заключили соглашение с городом, новую линию планировалось запустить в начале 2020 года, но коронавирус немного нарушил эти планы.

"Все равно успели. Люди, которые приняли эти решения как инвесторы, точно не проиграли - и стране помогут, и как минимум свои затраты вернут", - сказал Мишустин. Отвечая на вопрос премьера, Семенов рассказал, что сейчас годовой оборот компании - 2,5 млрд рублей, а с запуском завода они рассчитывают выйти на 4-4,5 млрд рублей.

Глава кабмина осмотрел оборудование, установленное на заводе. "Надо подумать о мерах субсидирования, чтобы стимулировать российское производство", - сказал Мишустин. Семенов в ответ уточнил, что примерно 25-30% оборудования компании уже российского производства. "Это уже почти треть", - заметил глава правительства.

Премьеру показали дисплей в коридоре, с которого можно управлять процессами в цехе. Он в свою очередь обратил внимание, что в помещениях очень мало людей. Семенов рассказал, что в компании работают 400 сотрудников, а непосредственно на заводе в Пушкине - 120 человек. "Издержки цифровизации", - отметил глава кабмина.

На складе готовой продукции Семенов обратил внимание главы правительства на банки с азитромицином - очень важным составляющим противовирусных, антиковидных препаратов. По его словам, каждая вторая таблетка в России состоит из фармсубстанции предприятия. "Сейчас уже дефицита нет по сумамеду - то, что мы месяц назад обсуждали на совещании", - сказал на это Мишустин.

О запуске первой очереди завода

Премьер-министр также принял участие в запуске первой очереди нового завода фармкомпании "Активный компонент".

Он нажал символическую кнопку "старт", запустив производство, поздравил компанию с "этим замечательным событием" и пожелал успехов коллективу. "Дай бог, чтобы все получилось", - сказал он.

"Это важнейшее событие для всей российской фармацевтической отрасли. Самостоятельный, независимый от импорта выпуск такой продукции позволяет сформировать в стране полный цикл производства препарата. И для отрасли это - главная стратегическая задача. И, конечно же, необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности Российской Федерации", - сказал Мишустин.

По его словам, запуск нового завода позволит увеличить объем отечественного производства инновационных субстанций более чем на 100 тонн в год. "Завод, который сегодня мы открываем, добавит к нему около 150 тонн. Эти субстанции используются для изготовления многих лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших, для производства 41 наименования препаратов для лечения других серьезных заболеваний и шести препаратов, в которых особенно сильно нуждаются пациенты с онкологическими диагнозами", - отметил премьер.

"На новых мощностях будут также производиться компоненты наиболее востребованных лекарств против коронавируса. На эти цели из Фонда развития промышленности правительство предоставило компании льготный кредит примерно на полмиллиарда рублей", - сообщил он. При этом Мишустин отметил, что важно не останавливаться на достигнутом и развивать производство, тем более что в планах компании - вторая и третья очереди нового предприятия.

"Объем производства субстанций на таких мощностях должен вырасти, по плану, до полумиллиона тонн. Это - очень серьезная заявка", - подчеркнул глава правительства.

Самая важная задача

Мишустин также отметил, что производство на новом заводе соответствует всем международным требованиям, а продукция полностью конкурентоспособна, в том числе на внешнем рынке.

"Но самую важную задачу компания выполняет сейчас для миллионов пациентов в нашей стране, которые нуждаются в эффективных и качественных лекарствах по доступным ценам", - заключил премьер.

Компания "Активный компонент" была основана в 2006 году, она разрабатывает и производит фармацевтические субстанции. В 2020 году Минпромторг включил "Активный компонент" в перечень системообразующих организаций.

Продукция компании - это 60 субстанций для производства социально значимых лекарственных средств: кардиологических, противовирусных, противогрибковых, антигистаминных, антибиотиков и нейролептиков.

На новом предприятии будут выпускаться фармацевтические субстанции, не производившиеся ранее в России, а также противокоронавирусные препараты: азитромицин, умифеновир и фавипиравир. Расширятся нозологии: противовирусные - для лечения ВИЧ, противоопухолевые, метаболики, желудочно-кишечные, нейротропные и другие.

В новость внесены изменения (14:34 мск) - добавлены подробности во 2-6 абазацах.