Совфед одобрил закон об упрощении доступа к налоговому мониторингу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на серьезное снижение финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Сейчас налоговый мониторинг как форма контроля, предотвращающая претензии налоговых органов за счет обеспечения им доступа к данным налогового учета налогоплательщиков, доступен только крупным компаниям, которые соответствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченных за год, составляет не менее 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов - не менее 3 млрд рублей.

Закон снижает эти критерии в три раза: по сумме налогов - до 100 млн рублей, а по суммарной выручке и стоимости активов - до 1 млрд рублей. При этом для начала налогового мониторинга, согласно документу, компании достаточно будет соответствовать хотя бы одному из этих критериев. Упрощаются и процедуры налогового контроля.

"Принятие проектируемых норм позволит реализовать отдельные основные направления развития системы налогового мониторинга, предусмотренные Концепцией развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга, утвержденной распоряжением правительства РФ, в том числе по расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к совокупной сумме налогов, суммарному объему полученных доходов и совокупной стоимости активов соответствующих организаций, а также в целях развития технологии расширенного информационного взаимодействия таких организаций с налоговыми органами", - говорится в пояснительной записке.

Для целей патентной системы налогообложения документ расширяет понятие стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов по аналогии с единым налогом на вмененный доход (к ним относятся не только рынки, ярмарки, киоски, но и другие аналогичные объекты). Также уточняется порядок расчета подлежащего уплате за 2020 год налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом предусмотренного освобождения от уплаты авансового платежа за полугодие 2020 г., уменьшенного на сумму авансового платежа за первый квартал. Авансовый платеж, исчисленный за полугодие 2020 года, будет учитываться при исчислении общей суммы налога, подлежащей уплате в соответствующий бюджет за 2020 год.

Документ также регламентирует "особенности применения налоговой ставки 0% по налогу на прибыль организаций по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных организаций (с налогового периода 2020 года) в случае их реорганизации".