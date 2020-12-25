В Азербайджане зарегистрировали препараты "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавируса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Препараты "Р-Фарм", применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ - в Азербайджане, говорится в сообщении компании.

"25 декабря 2020 года группа компаний "Р-Фарм" завершила процесс регистрации на территории Республики Азербайджан двух препаратов собственной разработки - препаратов "Коронавир" (фавипиравир) и "Артлегиа" (олокизумаб)", - говорится в сообщении.

Препарат "Коронавир" применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения и включен в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, входит в перечень ЖНВЛП.

Оригинальная разработка "Р-Фарм" Артлегиа (олокизумаб) зарегистрирована на территории РФ по основному показанию - ревматоидный артрит, также рекомендована Минздравом РФ в терапии среднетяжелой формы COVID-19 с целью подавления гипервоспаления и для предотвращения развития серьезных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания, предотвращая дальнейшее развитие болезни, была доказана в рамках проведения клинического исследования. Только что завершенное исследование применения олокизумаба в реальной клинической практике показало его эффективность в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среденетяжелым течением", - пояснил медицинский директор "Р-Фарм" Михаил Самсонов, слова которого приводятся в сообщении.

О препаратах

"Коронавир", разработанный "Р-Фарм", был зарегистрирован Минздравом РФ 6 июля 2020 года для терапии новой коронавирусной инфекции. Препарат борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями, блокирует вирусную репликацию и позволяет минимизировать риск развития требующих госпитализации осложнений.

Первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат для терапии ревматоидного артрита Артлегиа (олокизумаб), разработанный "Р-Фарм" и ставший первым в мире разрешенным для коммерческого применения моноклональным антителом, непосредственно ингибирующим интерлейкин-6 (ИЛ-6), был зарегистрирован 29 мая 2020 года. Летом Минздрав РФ включил препарат в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы коронавирусной инфекции: он используется для профилактики цитокинового шторма - одной из главных причин смертности при COVID-19. Олокизумаб включен в перечень ЖНВЛП.

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает на территории РФ, а также в СНГ, США, Германии, Японии и других странах.