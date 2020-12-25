Совфед одобрил закон о запрете на посредников при переводе пенсий в НПФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Сейчас человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, - Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд - один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске, однако агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Доля заявлений о досрочном переходе по состоянию на 1 июля 2019 г. составила 98% от общего количества подаваемых заявлений. "Одной из причин такого количества подаваемых заявлений о досрочном переходе является финансовая заинтересованность представителей (агентов), привлекаемых негосударственными пенсионными фондами на основании гражданско-правовых договоров. При этом, как следует в том числе из обращений (жалоб) граждан, допускаются случаи как введения в заблуждение граждан, так и фальсификации договоров и заявлений застрахованных лиц о досрочном переходе к другому страховщику", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.

Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.

Закон детально расписывает механизм проверки Пенсионным фондом подлинности нотариально удостоверенной доверенности - через единую информационную систему нотариата будет направляться запрос нотариусу. Идентификация личности нотариусом может происходить удаленно: она может быть проведена с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи либо единой системы идентификации и аутентификации биометрических данных. Соответствующие изменения вносятся и в Основы законодательства РФ о нотариате. Документ наделяет Банк России правом устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию, а также требования к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от имени НПФ.