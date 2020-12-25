Между Москвой и Брюсселем возобновили прямое чартерное авиасообщение

БРЮССЕЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый с весны нынешнего года прямой чартерный рейс авиакомпании "Аэрофлот" Москва - Брюссель прибыл в пятницу в бельгийскую столицу, передает корреспондент ТАСС из брюссельского международного аэропорта Zaventem. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, российская авиакомпания получила разрешение на осуществление полетов до конца марта 2021 года.

"Рейс прибыл в соответствии с расписанием в 11:12 (13:12 мск - прим. ТАСС). Полеты российской авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Брюссель - Москва будут осуществляться на постоянной основе 1 раз в неделю по пятницам, разрешение на осуществление этих рейсов со стороны Бельгии предоставлено до конца марта 2021 года", - уточнили в пресс-службе.

На сайте "Аэрофлота" билеты на этот рейс можно забронировать в обычном режиме до 26 марта 2021 года.

Пассажир рейса Алексей рассказал корреспондент ТАСС на выходе аэропорта: "Самый обычный полет. Самолет достаточно загружен, людей много, но все четко, по расписанию, без проблем. Билеты покупали в интернете. Конечно по прибытии действуют санитарные требования, необходимо заполнить бельгийскую форму локации пассажира и выдержать дома карантин".

Для туристических поездок граница России и Бельгии остается закрыта, поэтому воспользоваться этим рейсом могут только дипломаты, члены официальных делегаций, лица, имеющие действующие въездные документы - вид на жительство или гражданство Бельгии, либо другой страны Евросоюза.