Совфед одобрил закон об ограничении банков в необоснованном отказе в операциях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил инициированный правительством РФ закон об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов.

Документ был разработан во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ от 11 апреля 2018 года по итогам встречи с женщинами-предпринимателями. Сейчас, согласно законодательству, такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан.

В соответствии с законом, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо.

В случае отмены в судебном порядке ранее принятых решений об отказе в открытии банковского счета или расторжении договора банковского счета, сведения о которых были переданы в уполномоченный орган, кредитная организация должна будет сообщить в этот уполномоченный орган об этой отмене. Кредитная организация обязана будет представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счету, информацию о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

Закон предусматривает совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом, говорится в пояснительной записке.

Запрет на информирование клиентов об отказе в приеме на обслуживание исключается из числа мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) и о расторжении договора банковского счета (вклада) принимается руководителем кредитной организации или специально уполномоченными им лицами. Предусматривается, что упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводится при выплате, передаче или предоставлении ему выигрыша в лотерею на сумму менее 15 тыс. рублей.