Freedom Finance признал утечку клиентских данных в даркнет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Брокер Freedom Finance признал утечку данных клиентов на теневых форумах. Соответствующее заявление размещено на сайте компании. Уточняется, что это сведения за 2018 год.

"ИК "Фридом Финанс" провела предварительное расследование по поводу размещенной на нескольких теневых форумах в сети базы данных части наших клиентов. Злоумышленники атаковали сегмент внутренней сети компании и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников брокера в РФ. По нашей информации, почти весь пакет похищенных данных датирован 2018 годом", - пояснили там добавив, что похищенная база включала сканированные копии документов, ряд поручений на бумажных носителях и около 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными.

Также отмечается, что среди опубликованных данных практически нет информации о клиентах, которые открывали счета на американском рынке, а также отсутствует информация о международных клиентах. "Компания ответственно заявляет, что атаковавшие компанию кибервымогатели точно не получили доступа к CRM, отчетам бэк-офиса, данным торговой платформы. Никакие пароли наших клиентов не были скомпрометированы", - также говорится в сообщении.

"Использовать эти данные злоумышленникам будет очень тяжело в любом случае, и там нет действительно чувствительной информации, достать которую на черном рынке трудно. Безусловно, сейчас мы полностью вычистили сеть и все локальные машины, уже перестроили ее и убеждены, что данные больше не утекают", - заявил генеральный директор ИК "Фридом Финанс" Тимур Турлов. По его словам, взлом был сделан с целью шантажа оглаской в СМИ и с целью вымогательства.

Ранее The Bell сообщил, что на нескольких форумах в даркнете были опубликованы объявления о продаже данных 16,8 тысячи клиентов брокера Freedom Finance, в том числе 450 квалифицированных инвесторов.