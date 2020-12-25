Российский комитет СИГРЭ намерен развивать сотрудничество по исследованиям в цифровизации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский национальный комитет Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) намерен развивать сотрудничество с другими отраслевыми организациями, в частности с Мировым энергетическим советом в области цифровой трансформации энергетики. Об этом сообщил председатель РНК СИГРЭ, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров, говорится в Telegram-канале группы.

Среди востребованных направлений - исследования в области интеграции ВИЭ в энергосистемы, управления спросом, систем накопления электроэнергии, предиктивной диагностики оборудования и электромобильности, отметил Муров в ходе подведения итогов работы российских специалистов в международной организации в 2020 году.

COVID-19 не сказался на активности членов РНК СИГРЭ. Ведется работа в 10 российских исследовательских группах и в 62 международных группах. Результаты представлены более чем на 20 научно-технических конференциях, в том числе международных. Важное место в работе РНК заняли цифровые сервисы, способствующие международному обмену (электронная библиотека, система управления знаниями и другие), отмечается в сообщении.

В ежегодной встрече, прошедшей в онлайн-формате, также принял участие спецпредставитель президента РФ Сергей Шматко, руководитель технического комитета РНК СИГРЭ, член правления "Интер РАО" Юрий Шаров, зампред правления СО ЕЭС, вице-президент Международной ассоциации системных операторов GO15 Федор Опадчий, ректор НИУ МЭИ Николай Рогалев, а также организации-партнеры РНК СИГРЭ.