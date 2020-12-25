Совфед одобрил закон о госрегулировании цен на социально значимые товары

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил инициированный правительством РФ закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней", - говорится в тексте.

Сейчас правительство РФ может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30% и более.