Совфед одобрил закон о создании единого регулятора азартных игр

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий создание публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", которая в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам. Документ инициирован депутатами Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным ("Единая Россия").

Учредителем государственной компании "Единый регулятор азартных игр" от имени РФ будет Минфин. Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр. "В целях повышения эффективности осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области организации и проведения азартных игр компания вправе взаимодействовать с ФНС России, в том числе посредством мониторинга и выявления незаконной деятельности по организации азартных игр в интернете", - говорится в пояснительной записке.

Законом предусматривается создание единого центра учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учета и перевода организаторам азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Законом устанавливается, что единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов будет удерживать целевые отчисления от всех заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события.

Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени, говорится в пояснительной записке.

Закон также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр. База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, а размер целевых отчислений будет 1% от базы. Принятие документа будет способствовать созданию условий для централизованного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта в целях обеспечения устойчивого развития данной отрасли, считают авторы закона.