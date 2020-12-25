Советника главы ЦБ Германа Зубарева назначили зампредом регулятора

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Советник председателя ЦБ Герман Зубарев с 25 декабря назначен заместителем председателя регулятора и будет курировать департаменты безопасности и информационной безопасности, говорится в сообщении ЦБ.

Зубарев работает в ЦБ с 2012 года, в 2017 году был назначен советником главы ЦБ.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, ранее отвечавший за вопросы информационной безопасности, продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР.