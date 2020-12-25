Освобождение и отсрочку от аренды и инвестплатежей в Москве оформили 6,1 тыс. компаний

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 6 тыс. организаций в Москве оформили освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей в 2020 году на общую сумму 17,86 млрд рублей. При этом более 3,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса оформили отсрочку платежей за выкуп арендованного у города имущества на 3,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Пандемия коронавируса и связанное с ней снижение деловой активности способствовали замедлению экономики, [и] в этой ситуации правительство Москвы оказывает максимально возможную экономическую поддержку бизнесу, в том числе арендаторам городской недвижимости. В 2020 году предприниматели получили возможность оформить освобождение и отсрочку от инвестиционных и арендных платежей. В совокупности эти меры реализовали 6,1 тыс. организаций и предпринимателей на общую сумму 17,86 млрд рублей, самый массовый получатель антикризисной помощи - это малый и средний бизнес: более 3,2 тыс. субъектов МСП оформили отсрочку платежей за выкуп арендованного у города имущества на 3,6 млрд рублей", - сказал руководитель департамента Максим Гаман, чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в 2020 году доходы города от деятельности департамента городского имущества превысили 105,17 млрд рублей. При этом в 2019 году этот показатель составил 122,8 млрд рублей. "Несмотря на действовавшие в 2020 году ограничения, удалось вовлечь в оборот рекордные объемы городской недвижимости. Город обеспечил предпринимателей ценным ресурсом для развития бизнеса, что в дальнейшем даст серьезный импульс для роста экономики Москвы", - отметил Гаман.

Он добавил, что в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, департамент городского имущества продолжил внедрять разработанные цифровые технологии. "В 2020 году заработали электронные суперсервисы и видеоконсультации для граждан и представителей бизнеса, расширены возможности сайтов подведомственных организаций. Завершается перевод в цифровой формат государственных услуг в имущественно-земельной и жилищной сфере. Уже 70% госуслуг департамента городского имущества оказывается в электронном виде", - сказал Гаман.