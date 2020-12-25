Совфед одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, позволяющий приватизировать земли национальных парков.

Документом предлагается не изымать из оборота и разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения нацпарков, в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

Как отметил председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, анализ правоприменительной практики показал, что правовой статус земель национальных парков и режим их охраны приводят к существенному ограничению конституционных прав граждан, проживающих в границах этих территорий. Это также не позволяет органам местного самоуправления реализовывать социально-экономические программы и меры поддержки населения, включая строительство больниц, школ, детских садов и расселение ветхого жилья. "Сложившаяся ситуация препятствует социально-экономическому развитию таких населенных пунктов и создает социальную напряженность", - считает сенатор, один из авторов законопроекта.

Он уточнил, что сейчас в стране насчитывается 63 национальных парка, в составе 27 национальных парков находится 923 населенных пункта, где проживает более 370 тыс. человек. "Мы должны обеспечить соблюдение конституционных прав граждан, проживающих на таких территориях", - подчеркнул Майоров.

Он отметил, что закон разрешает передачу земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, в региональную или муниципальную собственность. Только при условии, что сведения о границах такого населенного пункта внесены в единый государственный реестр недвижимости, сохраняя при этом все существующие экологические требования национальных парков. После передачи земельных участков в региональную или муниципальную собственность они могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.

Глава комитета подчеркнул, что на таких земельных участках, расположенных строго в границах населенных пунктов, гражданам разрешается вести садоводство и огородничество. Виды разрешенного использования земельных участков будут определяться положением о соответствующем национальном парке, что является гарантом соблюдения строгих экологических требований и будет препятствовать незаконной застройке.