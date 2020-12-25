Суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против экс-премьера Азарова

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд Европейского союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова. Решение принято 16 декабря, сообщает украинское издание "Европейская правда" в пятницу.

"Суд Европейского союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что в суде рассматривалась жалоба адвокатов Азарова на решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которое продлило индивидуальные санкции против окружения экс-президента Виктора Януковича на год.

"Суд в своем решении от 16 декабря указал на то, что Совет ЕС перед тем, как действовать на основе решений органа власти третьей страны, должен был проверить, было ли это решение принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение", - пишет СМИ.

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и замораживание банковских активов. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.

5 марта 2020 года стало известно, что Совет ЕС официально продлил на год индивидуальные санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения. При этом из санкционного списка были исключены два человека. Украинские источники сообщали, что ими оказались бывшие премьер-министр и министр энергетики Николай Азаров и Эдуард Ставицкий.