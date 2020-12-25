Рейтинг создания качественной среды для жизни публично презентуют в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан, который разрабатывает Агентство стратегических инициатив (АСИ), будет публично презентован в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава агентства Светлана Чупшева.

"Работа по созданию рейтинга ведется по поручению президента РФ. Мы в процессе его подготовки, публичная презентация планируется в первом полугодии 2021 года", - сказала она.

Чупшева пояснила, что рейтинг разрабатывается в два этапа. "На первом мы разрабатываем методологию и "обкатываем" ее с пилотными регионами, на втором этапе - применяем к другим субъектам, и уже со следующего года рейтинг станет общероссийским", - уточнила глава АСИ.

В основу рейтинга, по ее словам, заложен принцип человекоцентричности - оценка удовлетворенности людей проживанием в регионе, их ожидания относительно развития региона в будущем. На это влияет большое число факторов, которые зависят от того, насколько результативную политику проводят региональные органы власти.

"В настоящее время мы сформировали подход и проводим пилотные расчеты. Для охвата разных сторон жизни человека при формировании рейтинга проводятся не только статистические исследования, но и опросы населения. Помимо общего опроса населения по субъективным показателям, также исследуются нешаблонные жизненные сюжеты", - добавила Чупшева.