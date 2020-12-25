"Газпром нефть" запустила первую в Арктике цифровую подстанцию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию "Север", основной энергоузел северной части Новопортовского месторождения, разработкой которого занимается дочернее общество компании - "Газпромнефть-Ямал". Об этом говорится в сообщении компании.

"Уникальная цифровая подстанция введена в эксплуатацию на Новопортовском месторождении "Газпром нефти", - говорится в сообщении.

Цифровая подстанция в настоящее время снабжает энергией две удаленные буровые установки. В январе 2021 года в рамках освоения северной части Новопортовского месторождения к подстанции будет подключена первая кустовая площадка. В будущем "Север" будет снабжать электроэнергией все производственные и социально-бытовые объекты перспективной зоны развития ямальского актива "Газпром нефти".

Первая в Арктике цифровая электроустановка спроектирована под экстремальные климатические условия региона. Формат передачи сигналов обеспечивает максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты оборудования. Мониторинг функционирования всех систем ведется удаленно из центральной диспетчерской, расположенной в 26 км от новой подстанции. Автоматизированное управление позволяет минимизировать время, затрачиваемое на базовые операции в процессе эксплуатации, и уменьшить влияние человеческого фактора на производственный процесс.

Благодаря использованию интеллектуальных систем управления и диагностики для обслуживания объекта требуется минимальное количество персонала.

"Строительство цифровой подстанции "Север" - уникальный проект, реализованный командой "Газпромнефть-Ямала" в суровых условиях Заполярья. Благодаря ее запуску мы получили возможность безопасно и эффективно разрабатывать северную часть арктического актива. Создание такого современного и высокотехнологичного объекта - яркий пример трансформации, которая помогает компании значительно повысить безопасность, надежность и эффективность промышленного освоения Арктики", - сказал генеральный директор компании "Газпромнефть-Ямал" Алексей Овечкин, его цитирует компания.

Строительство объекта велось в рамках национального проекта Министерства энергетики России "Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики".