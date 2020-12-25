Депутаты Заксобрания Кировской области снизили ставки по "упрощенке"

КИРОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) до 1% и 5% в зависимости от объекта налогообложения для предпринимателей, которые с 1 января перейдут с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на "упрощенку".

По данным правительства области, меру поддержки разработали в связи с окончанием действия системы ЕНВД с 1 января 2021 года. Для отдельных видов бизнеса это означало рост налоговой нагрузки при переходе на другие системы налогообложения.

"Законопроект предусматривает установление на налоговый период 2021 года следующих ставок [по УСН]: 1%, если объектом налогообложения являются доходы, 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхода. Данными ставками смогут воспользоваться предприниматели, которые в четвертом квартале 2020 года использовали систему ЕНВД, а также обеспечат 70% доходов от данных видов предпринимательской деятельности в структуре получаемых доходов", - сообщила депутатам министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

По ее словам, мерой поддержки смогут воспользоваться 5 495 хозяйствующих субъектов, а всего системой ЕНВД пользовались 11 763 предпринимателей. Депутаты внести ряд поправок к законопроекту, предложив распространить срок действия льготных ставок по УСН и на 2022 год, а также исключить ограничения по видам деятельности. Однако, по словам Кряжевой, к обсуждению этих предложений власти совместно с депутатами вернутся только в 2021 году.

В итоге 42 депутата высказались "за" принятие закона в окончательном чтении, один депутат воздержался, "против" не проголосовал никто. "Решение принято", - сообщил и. о. председателя Заксобрания Владимир Костин.

Также депутаты внесли изменения в закон о патентной системе. Как пояснила Наталья Кряжева, работая по патентной системе налогообложения налогоплательщики (только ИП) смогут снижать налоговую нагрузку на сумму страховых взносов: на 100%, если предприниматель работает один, и до 50%, если есть наемные работники. Также увеличена площадь торгового зала (зала обслуживания) для розничной торговли и оказания услуг общественного питания до 150 кв. метров. Кроме того, расширен перечень видов деятельности (с 69 до 90), в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.