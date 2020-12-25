Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы с начала 2020 года вырос на 38,5%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в Москве на 38,5% за 10 месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За первые 10 месяцев 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы достиг суммы в $31,2 млрд и на 38,5% превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Основные страны-импортеры московской продукции - это Казахстан, США, Белоруссия и Китай, на них приходится около четверти от общего экспорта", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что несырьевой неэнергетический экспорт включает в себя промышленный экспорт и экспорт продукции агропромышленного комплекса. За первые 10 месяцев 2020 года рост промышленного экспорта столицы составил 40% и достиг объема в $28,26 млрд, а экспорт продукции АПК вырос на 24,9% с $2,36 до $2,95 млрд. Московская продукция сегодня представлена по всему миру и экспортируется в 178 стран.

В пресс-службе добавили, что в разрезе отраслей наибольший рост в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года в промышленности показали химическая промышленность - рост на 15,4%, до $2,69 млрд и фармацевтика с косметикой - на 6,6%, до $580 млн. В промышленной сфере столица в основном отправляет за рубеж механическое оборудование и комплектующие к нему, компьютеры, полипропилен и полиэтилен, автотехнику и коммуникационное оборудование. Если говорить о структуре экспорта АПК, то ведущие позиции здесь за шоколадными изделиями, популярными в азиатских странах.

"Так, столичных шоколадных изделий было экспортировано на сумму $68,56 млн - рост их закупок составил 8%, готовых кормов для животных - на $55,55 млн, рост на 11%, продуктов на основе муки или молока, включающих тесто и детское питание, на сумму в $54,8 млн, рост на 18%, мучных кондитерских изделий и хлеба на $54,14 млн, рост на 18%. При рассмотрении экспорта агропромышленного комплекса в разрезе отраслей наибольший рост в сравнении с периодом январь-октябрь 2019 года демонстрируют пищевая и перерабатывающая промышленность с динамикой роста в 11,6%, а также мясная и молочная промышленность с наибольшим ростом среди отраслей - на 28,5%", - отметил глава департамента инновационной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.