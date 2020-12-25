Совфед одобрил закон о запрете перевозки по России более 200 сигарет без маркировки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 грамм табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в апреле прошлого года. Документ устанавливает запрет на перемещение гражданами по территории РФ табачной продукции и табачных изделий, "не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ", в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 г табака или табачных изделий на одного человека.

Новые правила коснутся в том числе и товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на противодействие незаконному обороту табачной продукции. По их данным, доля нелегальной табачной продукции в России в третьем квартале 2018 года увеличилась до 8,4% в сравнении с 4,5% за аналогичный период 2017 года. При этом доля нелегальной продукции из государств ЕАЭС на российском рынке достигла в третьем квартале 2018 года 4,2%.

"Внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления. Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения физическими лицами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах из государств - членов ЕАЭС на территорию РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.