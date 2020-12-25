Инвестпроекты на 20 млрд рублей планируют реализовать в Нижегородской области в 2021 году

ТАСС, 25 декабря. Семь крупных инвестиционных проектов стоимостью порядка 20 млрд рублей планируется реализовать в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в пятницу в ходе ежегодного отчета о развитии региона, который транслировался в эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

"Уже в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию семи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей. Они позволят создать почти 2 тыс. новых рабочих мест", - отметил губернатор.

В частности, в 2021 году готовятся к запуску проекты по строительству тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощной продукции, двух свиноводческих комплексов в Ардатовском и Сергачском районах, магистрально-сортировочного центра, проект модернизации печи для выпуска сырьевого стекла, которое используется при производстве автомобильных стекол, уточнили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Никитин добавил, что в 2020 году в Дзержинске была создана первая в Нижегородской области особая экономическая зона "Кулибин". В октябре экспертный совет одобрил первые три инвестиционных проекта с объемом инвестиций 2,1 млрд рублей. Еще проектов на 16 млрд рублей находятся на рассмотрении.

"В целом в сопровождении корпорации развития Нижегородской области находятся почти 70 проектов с общим объемом инвестиций почти 190 млрд рублей, которые позволят создать 26 тыс. новых рабочих мест. Несмотря на пандемию, большая часть проектов реализуется в соответствии с заявленными планами", - уточнил он.

По словам Никитина, несмотря на пандемию, часть отраслей промышленности в регионе продемонстрировала рост. В частности, по итогам 11 месяцев 2020 года на 16,5% выросло производство пластмассовых и резиновых изделий, на 20% увеличилось производство в деревообрабатывающей отрасли, на 5% увеличилось производство одежды.