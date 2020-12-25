В Совфеде назвали минимальную цену за пачку сигарет в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Примерно 106 рублей составит минимальная цена за пачку сигарет в России в рамках действия закона о единой минимальной цене на табачную продукцию, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. В частности, документ устанавливает единую минимальную цену на табачные изделия.

"Предлагается методика расчета минимальной цены, ниже которой нельзя будет торговать в рознице этими табачными изделиями. Предоставлено право проводить такие расчеты Министерству сельского хозяйства РФ, они будут устанавливать такого рода минимальную цену. Если перевести в цифры ту формулу, которая утверждена в законе, то это приблизительно 106 рублей за стандартную пачку сигарет", - сказал Рязанский на заседании Совфеда.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу 1 апреля 2021 года. В течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены можно реализовать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена ранее, по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей на момент реализации. Однако такая цена не должна быть ниже единой минимальной цены табачной продукции, действовавшей до даты применения новой цены.