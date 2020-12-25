Аграрии Кубани в 2020 году на обновление парка техники потратили более 11 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Краснодарского края в 2020 году приобрели более 2,5 тыс. единиц различной техники, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"На Кубани в 2020 году вложили в обновление парка сельхозтехники 11,5 млрд рублей. Сельскохозяйственная техника приобреталась аграриями региона как за счет собственных средств, так и в рамках льготных программ. С начала года сельхозпроизводители региона приобрели свыше 2,5 тыс. единиц различной сельхозтехники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства, ТАСС уточнили, что несмотря на пандемию, объемы обновления техники не снизились по сравнению с прошлым годом.

Также в сообщении отмечается, что в этом году среди мер господдержки, оказываемых на обновление парка сельхозтехники, наиболее востребованной и эффективной стала программа льготного лизинга, предоставляемая через "Росагролизинг".

"Наш регион активно сотрудничает с этой компанией. Благодаря выгодным продуктам в этом году кубанские сельхозпроизводители всего за полгода более чем в три раза превысили годовой план по приобретению техники в лизинг", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Он отметил, что основная задача региона - не просто увеличивать объемы производства продукции, а не терять ее качество. Для этого необходима современная сельхозтехника.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Регион производит около половины всех фруктов и ягод страны, поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ, входит в число основных экспортеров зерна.