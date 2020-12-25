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Холдинг "Известия" приобрел газету "Деловой Петербург"

Холдинг планирует развивать издание и "расширять его редакционные компетенции"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Мультимедийный информационный центр (МИЦ) "Известия" (входит в "Национальную медиа группу") сообщил в пятницу о приобретении им газеты "Деловой Петербург". Как отмечается на сайте холдинга, сделка состоялась в рамках укрепления и развития МИЦ на Северо-Западе.

"Холдинг с момента создания уделяет большое внимание развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург" и расширять его редакционные компетенции", - говорится в сообщении.

Ежедневная газета "Деловой Петербург" выходит с 1993 года и является одним из ведущих деловых СМИ города.

В состав МИЦ "Известия", начавшего работу в марте 2017 года, входят новостной интернет-портал iz.ru, телеканал "Известия", газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".

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