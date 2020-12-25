Работодателям не будут сообщать о попавших в вытрезвитель сотрудниках

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Закон о возрождении в России системы вытрезвителей не предусматривает сообщение работодателям о доставленных в такие учреждения сотрудниках. Об этом заявил в пятницу первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Данный вопрос на заседании подняла член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Она отметила, что в советских вытрезвителях была практика незамедлительного сообщения по месту работы, если сотрудник туда попадал.

"Закон это [сообщение на работу о факте доставки в вытрезвитель] не предусматривает", - пояснил Рязанский.

При этом он сослался на опыт организации вытрезвителей в Татарстане, где, как правило, первыми получают информацию родные попавшего в вытрезвитель.

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители. Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.