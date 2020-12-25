Росрыболовство подготовит поправки по противодействию незаконному обороту икры

МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Росрыболовство планирует подготовить поправки в законодательство, направленные на противодействие незаконному обороту икры из осетровых пород рыб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Росрыболовство намерено подготовить поправки в законодательство с целью противодействия незаконному обороту икры из осетровых пород рыб", - отмечается в сообщении.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, которые приводятся в сообщении, необходимо жестко пресекать любые попытки незаконного оборота черной икры, заявил он. "В этой связи я поручаю совместно с Россельхознадзором подготовить предложения по изменению в законодательство в части обязательной регистрации ремонтно-маточных стад, которые используются при производстве товарной аквакультуры, а также проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент, дополнив его обязательным требованием об указании происхождения сырья", - добавил он.

Как отметили в Росрыболовстве, в настоящее время действующий техрегламент не содержит прямого требования к производителям указывать происхождение сырья при перефасовке готовой черной икры, чем активно пользуются недобросовестные игроки. Кроме того, требование об обязательной регистрации ремонтно-маточных стад в товарной аквакультуре позволит выявлять несоответствие размера поголовья и количества производимой продукции, считают в ведомстве.

По данным Росрыболовства, объем производства черной икры в России составляет порядка 50 тонн в год, на экспорт уходит около 5-6 тонн, а ввозится в Россию, по данным Федеральной таможенной службы, - свыше 10 тонн (на декабрь 2020 года). Основным импортером является Китай.