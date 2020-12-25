ВЭБ и партнеры профинансируют строительство завода аммиака и карбамида на 99 млрд руб.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с банками-партнерами профинансирует строительство завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, которое реализует компания "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Сумма финансирования составит до 99 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

"Вчера инвестиционный комитет при набсовете ВЭБ одобрил участие нашей корпорации в финансировании завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе. Это большой проект в газохимической отрасли. Проект реализуется компанией "ЕвроХим Северо-Запад - 2". Это продолжение проекта, который уже запущен и эффективно работает, по производству аммиака", - сказал он, уточнив, что общая стоимость проекта составляет 124 млрд рублей, а объем участия банков и ВЭБ.РФ - до 99 млрд рублей.

"Для нас это самый большой проект 2020 года Фабрики проектного финансирования. В этом году в Фабрику вошло пять проектов. В этом проекте участвуют четыре крупных коммерческих банка, которые традиционно участвуют в проектах участвуют Фабрики проектного финансирования: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и "Открытие", - добавил Цехомский.

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Срок запуска завода - 2023 год. Проект является второй очередью развития промышленной площадки. В рамках первой очереди запущен завод по производству 1 млн тонн аммиака в год, уточнил он.

Общий объем реализуемых при поддержке ВЭБ.РФ проектов нефтегазохимии составляет 5,5 трлн рублей, из которых участие ВЭБ - 1 трлн рублей.

О Фабрике

Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и госкорпорации "ВЭБ.РФ", который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

В настоящее время в рамках Фабрики проектного финансирования реализуются 13 проектов на сумму более 1 трлн рублей. В этом году в Фабрику вошли пять новых проектов. На рассмотрении находятся еще 27 проектов на общую сумму 2,8 трлн рублей.

При этом по итогам 2020 года общий объем средств, который ВЭБ направит на реализацию значимых для экономики проектов, достигнет 1 трлн рублей.