Решение по проведению Российского инвестиционного форума примут в начале 2021 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Решение по проведению Российского инвестиционного форума (РИФ) будет принято в начале 2021 года, возможно будет перенос сроков мероприятия. Об этом во время конференции ТАСС "Перезагрузка. Итоги 2020" сказал заместитель директора, программный директор Фонда Росконгресс Армен Хачатрян.

"Если вопрос в том, что состоится ли Российский инвестиционный форум в 2021 году, то я могу сказать, что решение будет сразу после Нового года. Скорее всего, он передвинется по срокам, понятно, что февраль уже очень сильно оптимистичный прогноз, как он обычно проходит. Но опять же с учетом того, что в той концепции форума, которая сейчас имеет место быть, если она не поменяется по решению оргкомитета, это все-таки российское мероприятие, и оно меньше завязано, то есть совсем не завязано на международную составляющую - март - апрель - это вполне реально его провести, если будет такое решение", - сказал он.

Также Хачатрян отметил, что оргкомитет должен обсудить проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее во время конференции Хачатрян сказал, что число участников форума может быть сокращено. "Мы понимаем, что если в 2019 году ПМЭФ, который состоялся, он собрал почти 20 тыс. человек одновременно, <…> то, наверное, в году 2021-м мы должны ориентироваться тысяч на 8-10, вот по-честному, где-то в этом диапазоне. Понятно, [что] мы будем ограничивать число участников, мы будем пытаться выдерживать определенный уровень участия", - сказал Хачатрян.

В связи с пандемией в 2020 году два этих крупных форума не проводились. Ранее Российский инвестиционный форум ежегодно проходил в Сочи в феврале. Петербургский международный экономический форум традиционно проходил в начале июня.