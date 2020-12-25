Российские СМИ продолжат получать господдержку в 2021 году после ликвидации Роспечати

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поддержка СМИ после ликвидации Роспечати будет продолжена в 2021 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"В настоящее время во исполнение указа № 719 в Роспечати осуществляются ликвидационные процедуры. При этом оказание всех видов государственной поддержки и предоставление субсидий в 2021 году будет продолжено", - говорится в сообщении ведомства.

Акты правительства РФ, утверждающие правила предоставления субсидий Минцифры, находятся на согласовании, пояснили в Роспечати. С момента вступления в силу правительственных актов будет организована работа по их дальнейшей реализации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить процесс ликвидации подведомственных министерству Россвязи и Роспечати до 30 июня 2021 года. Минцифры должно сформировать две ликвидационные комиссии, которые займутся непосредственно процедурой расформирования ведомств. Комиссии возглавят заместители руководителей Россвязи и Роспечати - Сергей Чебаков и Надежда Кожебаткина.

Также Мишустин поручил Минцифры оказать содействие сотрудникам упраздняемых ведомств в трудоустройстве в министерство. Если работники откажутся от этого трудоустройства, то Минцифры должно обеспечить им гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.