"Магнит" выплатит за 9 месяцев 2020 года почти 25 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Магнита" одобрили выплату почти 25 млрд рублей из расчета 245,31 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года в размере двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов, что составляет 245,31 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 8 января 2021 года.

Акционерный капитал "Магнита" разделен на 101 млн 911 тыс. акций. Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. Группа ВТБ приобрела 29,1% акций "Магнита" у Галицкого в 2018 году. В том же году ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Структуры Винокурова в настоящее время владеют порядка 16,6%.