На поддержку экономики Нижегородской области в пандемию направили более 73 млрд рублей

ТАСС, 25 декабря. Объем средств, направленных на поддержку экономики и граждан в Нижегородской области во время пандемии коронавируса, превысил 73 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в пятницу в ходе отчета о развитии Нижегородской области в 2020 году.

"Поддержка экономики региона оказалась действительно ощутимой. На сегодня она составляет более 73 млрд рублей, в том числе безвозмездные выплаты пострадавшим предприятиям и гражданам - почти 32 млрд рублей за счет всех источников, включая федеральный бюджет", - отметил Никитин.

Он добавил, что Нижегородская область поддержала предпринимателей, которые сохранили рабочие места и продолжали поддерживать хотя бы минимальную экономическую активность. Они получили поддержку при выплате зарплат, страховых взносов и коммунальных платежей на сумму более 800 млн рублей. "Всего расходы региона на поддержку экономики составили 3 млрд рублей", - сказал Никитин.

По его словам, безработным в регионе до конца года будет выплачено 2,7 млрд рублей. Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 3,25%, что почти на один процентный пункт ниже, чем в среднем по стране, добавил губернатор.