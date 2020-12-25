Промышленный экспорт Москвы за 10 месяцев вырос на 40%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Промышленный экспорт Москвы в январе-октябре 2020 года составил $28,26 млрд, увеличившись на 40% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В разрезе отраслей наибольший рост показали химическая промышленность - $2,69 млрд с ростом на 15,4%, и фармацевтика с косметикой - $575,17 млн с ростом на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

По данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", мировой экспорт фармацевтической индустрии в прошлом году составлял $624,9 млрд, что на 3,4% выше, чем в 2018 году. По прогнозам экспертов, в 2020 году объем экспорта мировой фармацевтической индустрии увеличится на 9,3%, до $683,2 млрд.

Московская продукция сегодня представлена по всему миру и экспортируется в 178 стран. Основными странами-импортерами московской продукции являются Казахстан, США, Белоруссия и Китай, на них приходится около четверти от общего экспорта. Помимо основных импортеров, крупными закупщиками являются Гонконг, Германия и Турция.

"Самыми популярными товарами, которые Гонконг закупил у Москвы, стали коммуникационная аппаратура, механическое оборудование и комплектующие к нему, чипы, электронные интегральные схемы. В Германию Москва экспортировала пневматические шины на $15,55 млн и автотехнику на $6,71 млн. Московский экспорт в Турцию представлен полипропиленом и полиэтиленом, которые закупили на $95,24 млн и $15,35 млн соответственно, и неорганическими красителями - $18,17 млн", - отметил глава департамента инновационной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Для реализации национального проекта "Международная кооперации и экспорт" и повышения экспорта столичных компаний департамент инновационной и промышленной политики создал Центр продвижения и развития экспорта "Моспром". "По итогам 10 месяцев 2020 года задача по росту объема экспорта АПК столичного региона была выполнена на 92%, а экспорт промышленных предприятий Москвы превысил план на 21%. За этими цифрами стоит большой труд компаний-экспортеров, и мы рады, что можем быть полезны московскому бизнесу", - подчеркнула генеральный директор центра "Моспром" Наталья Шувалова.