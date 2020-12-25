В Татарстане определят топ-100 лидеров креативной экономики

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан" запустил в пятницу проект Tatarstan 100 Most Creative Russians ("100 креативных лидеров Татарстана"), в рамках которого в феврале 2021 года на основании опроса 500 экспертов определят сотню лидеров креативной экономики республики - как команд, так и отдельных людей, внесших значительный вклад в развитие креативных индустрий региона. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации IPChain, при поддержке которой реализуется проект.

"В Татарстане составят список лидеров креативной экономики. Список Tatarstan 100 Most Creative Russians ("100 креативных лидеров Татарстана") опубликуют на сайте tatarstan.100mcr.com в нaчале февраля 2021 года по итогам опроса 500 экспертов. [Это] исследование станет первой региональной версией проекта 100 Most Creative Russians", - сообщила пресс-служба.

Исследование проведет Институт развития городов Республики Татарстан в партнерстве с Creative Russia Network (объединяет участников креативных индустрий РФ) при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации IPChain и университета Universal University. Сообщается, что проект реализуют по инициативе помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая ранее была выбрана в сотню лидеров креативных лидеров России.

"Цель исследования - сформировать список 100 наиболее выдающихся личностей и творческих команд, которые внесли значительный вклад в развитие креативных индустрий Татарстана. Исследование продемонстрирует потенциал развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики и выявит человеческий потенциал и проекты Татарстана, необходимые для интенсивного развития сферы", - рассказали в пресс-службе IPChain.

Топ-100 определят отраслевые эксперты, руководители компаний, видные деятели креативных индустрий, авторы успешных проектов. Победители будут определяться по методологии профессионального сообщества Creative Russia Network в 12 сферах деятельности в соответствии с классификацией UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), говорится в сообщении.

Всероссийское исследование 100 Most Creative Russians было впервые проведено в ноябре 2020 года, в топ-100 вошли представители 11 креативных сфер.