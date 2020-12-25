Правительство приняло все постановления Ростехнадзора в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло все постановления, которые разработал Ростехнадзор в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Правительством Российской Федерации приняты все разработанные Ростехнадзором в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" постановления, устанавливающие актуализированные требования в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений", - сказано в сообщении.

Акты правительства РФ и приказы Ростехнадзора вступают в силу с 1 января 2021 года, отмечает ведомство.

"В рамках "регуляторной гильотины" наша нормативно-правовая база должна была быть пересмотрена, а устаревшие и излишние нормы исключены. Мы работаем в области, где цена ошибки чрезвычайно высока. Несмотря на это, сегодня можно с уверенностью сказать - задача выполнена, модернизованное законодательство в области промышленной безопасности полностью отвечает современным требованиям", - отметил глава Ростехнадзора Алексей Алешин, слова которого приводятся в сообщении.

Реформа контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина") предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вносить в публичный реестр и пересматривать на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет.