Объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане в этом году превысил $4,82 млрд

ХАЙКОУ, 25 декабря. /ТАСС/. Общий объем продукции, реализованной в текущем году магазинами duty free южной китайской провинции Хайнань, уже превысил 31,58 млрд юаней (около $4,82 млрд). Как сообщило в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на провинциальное управление коммерции, ожидается, что по завершении года этот показатель превысит 32 млрд юаней (примерно $4,89 млрд).

По данным ведомства, большая часть продукции была реализована во втором полугодии: с начала июля по 24 декабря продажи зон беспошлинной торговли Хайнаня составили 22,45 млрд юаней (порядка $3,43 млрд), это 71% от общего объема за 2021 год.

С начала года хайнаньские магазины duty free посетили более 10,83 млн человек, там они приобрели порядка 19 млн товаров, что на 130% больше, чем в 2019 году.

"Магазины беспошлинной торговли офшорной зоны Хайнаня способствовали быстрому развитию местной туристической отрасли, благодаря им на острове появилось 1 802 рабочих места, магазины уплатили 2,09 млрд юаней в виде налогов", - отметил генеральный менеджер хайнаньского подразделения компании China Duty Free Group Лю Сяодун.

С 1 июля на Хайнане была повышена квота на покупки в дьюти-фри с 30 тыс. до 100 тыс. юаней. Кроме того, власти КНР сняли ограничение на максимальную цену за единицу товара, которая раньше составляла 8 тыс. юаней, и расширили список категорий предметов потребления, реализуемых без пошлины, с 38 до 45.

В настоящее время в провинции Хайнань функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.

До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов беспошлинной торговли. Необходимость увеличения числа магазинов duty free в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, а остальные два - в пригороде.