МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор может ввести запрет на поставки табачного сырья из Турции из-за обнаружения в нем вредителя - многоядной мухи-горбатки. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор обеспокоен выявлением в табачном сырье, поступающем из Турции, многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)). "Российское ведомство предупредило, что, если ситуация примет системный характер, могут быть введены ограничительные меры", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что представители Россельхознадзора провели переговоры с Директоратом по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики по данной теме.

Турецкая сторона проводит расследования и принимает меры по всем фактам обнаружения Россельхознадзором мухи-горбатки в табачном сырье и планирует усилить контроль за такой продукцией, указали в российском ведомстве.