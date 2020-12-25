Россельхознадзор ожидает от Турции данные по расследованию заражения помидоров и перца

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор, ранее запретивший ввоз помидоров и перца из Турции в связи с обнаружением в них карантинных объектов, ожидает от этой страны информации по расследованию фактов отправки зараженной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Российское ведомство сообщило, что ожидает от турецкой стороны информацию о результатах расследования каждого факта отправки в Россию зараженной продукции, а также убедительно попросило указывать в фитосанитарных сертификатах на грузы конкретное место происхождения томатов", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре отметили, что представители российского ведомства провели переговоры с Директоратом по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики по данной теме. Стороны обсудили выявления вирусов мозаики пепино (Pepino mosaic virus), пятнистого увядания томатов (Tomato spotted wilt virus (TSWV)), коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)) в турецких томатах. Ранее Россельхознадзор был вынужден ввести запрет на ввоз томатов и перца, произведенных и экспортируемых из провинций Анталья и Измир, по этой причине. Кроме того, зараженные плоды выявлялись в поставках продукции из провинций Трабзон и Хатай.

Россельхознадзор подчеркнул высокую степень опасности данных вирусов, которую признают во многих странах мира. Так, например, США и Евросоюз ввели режим усиленного контроля в отношении коричневой морщинистости плодов томатов. "Министерство сельского и лесного хозяйств Турции заверило Россельхознадзор, что проводит масштабную работу по предотвращению экспорта томатов, зараженных указанными вирусами", - говорится в сообщении. В частности, во все районы страны направлены распоряжения об обязательных лабораторных исследованиях продукции на наличие вирусов и выдаче фитосанитарных сертификатов на основании результатов данных экспертиз.

Также методом ПЦР-диагностики проводится мониторинг семенных и тепличных хозяйств. Обнаруженная в ходе проверки зараженная продукция уничтожается.

Контроль за грушами

Россельхознадзор также попросил Турцию усилить контроль за поставляемыми в Россию грушами.

Как сообщили в Россельхознадзоре, представители российского ведомства провели переговоры с директоратом по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

"Россельхознадзор сообщил коллегам о необходимости усиления контроля за поставками груш в Россию, а также направления в службу официального отчета о проведенном расследовании с перечнем действенных мер, которые будут приняты для предотвращения экспорта небезопасной продукции", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре обратили внимание на участившиеся случаи экспорта в Россию из Турции груш, зараженных бурой монилиозной гнилью (Monilinia fructicola (Winter) Honey) - карантинного заболевания, опасного для плодовых культур. "Турецкая сторона сообщила, что провела расследование по поступившим от Россельхознадзора нотификациям и выявили схему отправки груш в Россию производства третьих стран под видом турецких. По заявлению министерства, на данный момент проводимый мониторинг не выявил бурую монилизозную гниль на территории Турции, однако исследования продолжаются", - сообщили в Россельхознадзоре.