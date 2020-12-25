Бензин Аи-95 за неделю до Нового года подорожал почти на 7% в российском опте

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Оптовая цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24 декабря (последний день торгов в 2020 году) достигла 49,08 тыс. руб. за тонну, следует из данных торгов. Таким образом, оптовая цена этой марки бензина за период с 18 по 24 декабря выросла почти на 7%.

При этом на торгах 24 декабря стоимость Аи-95 выросла на 2,42% по отношению к показателю днем ранее.

Цена Аи-95 в европейской части России за неделю увеличилась на 7,5% - до 49,52 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подорожало на 5,5% - до 52,58 тыс. руб. за тонну, в Москве - до 50,93 тыс. руб. за тонну (+6%). При этом на территории Сибири и Дальнего Востока стоимость Аи-95 выросла только на 3% - до 47,09 тыс. руб. за тонну.

Динамика биржевой цены на бензин Аи-92 похожа. За неделю с 18 по 24 декабря цена на самое популярное в России топливо выросла на 5,2%.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.