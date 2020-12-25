Участники Гайдаровского форума обсудят экономическую политику в условиях пандемии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Участники Гайдаровского форума, который пройдет 14-15 января 2021 года, обсудят, в частности, экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, а также рынок труда в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении РАНХиГС, которая является соорганизатором форума.

"Топовые российские и зарубежные спикеры будут обсуждать экономическую политику, вызовы для здравоохранения и образования, проблематику рынка труда и внешнеэкономической деятельности, государственное управление и цифровизацию, вопросы экологии, предпринимательство и региональное развитие, новые точки роста и другие актуальные темы", - отмечается в сообщении.

Двухдневная программа включает в себя более 100 мероприятий, что обусловлено возможностями онлайн-формата, а также возросшим количеством тем, которые стали актуальными во время пандемии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.