ЕЭК получила от России предложение об установлении пошлины в 27,5% на ввоз мяса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила от России предложение об установлении ставок ввозных таможенных пошлин в размере 27,5% от таможенной стоимости в отношении свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕЭК.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации об установлении ставок ввозных таможенных пошлин в размере 27,5% от таможенной стоимости в отношении мяса крупного рогатого скота (далее - КРС) свежего, охлажденного и замороженного в целях отмены с 1 января 2022 года тарифной квоты для Российской Федерации в отношении мяса КРС в соответствии с тарифными обязательствами Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией", - говорится в тексте сообщения.

В ЕЭК отмечают, что, по информации РФ, эта мера направлена на развитие мясного скотоводства на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повышение инвестиционной привлекательности указанной отрасли сельского хозяйства, увеличение спроса на мясо КРС, производимое предприятиями государств - членов Союза, оказание поддержки таким предприятиям, а также увеличение объемов производства мяса КРС на территориях государств союза и организацию импортозамещения.