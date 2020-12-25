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Спецпредставитель президента России рассказал о рисках "развала" Кремниевой долины

Дмитрий Песков считает, что в будущем многие рынки для США постепенно будут закрываться "из-за политических целесообразностей"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Модель Кремниевой долины в США может разрушиться в связи со сменой ориентиров американской венчурной отрасли на традиционные направления инвестирования. Такое мнение на своей онлайн-лекции в пятницу высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем определенного развала модели Силиконовой долины, распространения этих компаний в новые места типа Техаса и других некоторых штатов и венчуризации традиционных отраслей экономики", - сказал Песков.

Причинами таких изменений в будущем он назвал то, что многие рынки для США постепенно будут закрываться "из-за политических целесообразностей".

"Доступ американских товаров [на мировые рынки], в первую очередь цифровых, платформенных, будет постепенно закрываться. Соответственно, деньги-то надо зарабатывать <…> Мы ожидаем, что венчур американский пойдет в традиционную отрасль: железные дороги, самолеты, как он уже сейчас пошел в космос, и самое важное - сельское хозяйство", - добавил спецпредставитель президента.

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