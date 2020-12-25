Масложировой союз сообщил, что масло стоимостью ниже 95 рублей дорожать не будет

МОСКВА, 25 декабря /ТАСС/. Производители договорились не поднимать стоимость подсолнечного масло, которое до заключения соглашений с ретейлерами стоило ниже 95 рублей за литр, говорится в сообщении Масложирового союза.

Сахар по 46, масло по 110. Российские власти и бизнес договорились о снижении цен

"Производители подсолнечного масла приняли решение о сохранении в неизменном виде тех цен, которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже", - отмечается в сообщении.

16 декабря Минсельхоз, Минпромторг производители и ретейлеры подписали соглашение о фиксации цен. Отпускная цена производителя на литр масла не должна превышать 95 рублей, розничная - 110 рублей. Такой порядок будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно.

"Отрасль, выступая как социально ответственный бизнес, делает еще один шаг для обеспечения более доступных цен на подсолнечное масло в целях усиления эффекта от соглашения, подписанного 10 дней назад", - прокомментировал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, слова которого приводятся в сообщении.