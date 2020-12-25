Росавтодор получит почти 1 млрд рублей на строительство транспортной развязки в Петербурге

ТАСС, 25 декабря. Правительство РФ выделит Росавтодору около 1 млрд рублей на создание участка широтной магистрали - Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году Росавтодору из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 999 985,6 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Санкт-Петербурга на реализацию объекта "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом", имея в виду приобретение в 2020 году Санкт-Петербургом 2 8441 акции АО "Западный скоростной диаметр" по цене 35 160 рублей на одну акцию", - говорится в документе.

Росавтодору поручено в течение недели заключить соглашение с правительством Санкт-Петербурга и представить доклад о целевом использовании выделенных средств до февраля 2021 года.

Создание Витебской развязки существенно улучшит доступность ЗСД для жителей прилегающих районов города, снизит нагрузку на существующую развязку Западного скоростного диаметра с Благодатной улицей и прилегающую улично-дорожную сеть. В перспективе Витебская развязка соединит ЗСД с планируемой к строительству широтной магистралью скоростного движения (ШМСД), что обеспечит непрерывность трассы в направлении восточных районов Санкт-Петербурга, а впоследствии и Ленинградской области.

Власти Петербурга и группа ВТБ 18 ноября заключили соглашение о реализации проекта строительства первого участка широтной магистрали - Витебской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) - на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Стоимость строительства развязки оценивается в 27 млрд рублей, из которых около 10 млрд будут привлечены ООО "Магистраль северной столицы". Предполагаемый срок строительства составит четыре года, эксплуатация в рамках соглашения о ГЧП будет осуществляться ООО "Магистраль северной столицы" до 2042 года, то есть до конца срока действия документа.