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Аэропорт Ингушетии в 2021 году намерен получить статус международного

Запуск новых рейсов в аэропорту Магас позволит увеличить приток туристов в регион

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают, что в 2021 году республиканский аэропорт Магас получит статус международного, сообщил ТАСС председатель правительства республики Владимир Сластенин.

"<...>правительством республики подготовлены и направлены в федеральные органы власти обосновывающие материалы об открытии для выполнения международных полетов воздушных судов аэропорта Магас, который имеет все технические и статусные возможности. Мы полагаем, что в следующем году, если не подведет эпидситуация, эта работа будет завершена и аэропорт Магас станет международным", - сказал Сластенин.

По его словам, запуск новых рейсов позволит увеличить приток туристов в регион.

"При придании международного статуса будет рассматриваться расширение географии полетов из Ингушетии, исходя из наиболее востребованных направлений среди жителей республики: Казахстан, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. В будущем возможно создание логистики не только пассажирских рейсов, но и для грузоперевозок, а это уже перевалочные базы грузов для ближнего зарубежья и товаров экспорта, таможенные услуги и большие пошлины. А мы сейчас нацелены на все методы зарабатывания регионом и муниципальными бюджетами собственных средств", - добавил собеседник агентства.

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