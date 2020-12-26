Крупнейшую в России ферму по разведению коз хотят построить под Тамбовом

ТАМБОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Компания "Бертон" планирует построить в Пичаевском районе Тамбовской области крупнейшую в России ферму по разведению коз с общим поголовьем дойного стада более 20 тыс. животных. Объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей, сообщила ТАСС руководитель управления регионального развития Тамбовской области Ольга Камнева.

"Проект строительства козьей фермы был одобрен межведомственным советом по инвестиционной политике и признан приоритетным для экономики области. Речь идет об объеме инвестиций в 4,5 млрд рублей, инвестором выступает компания ООО "Бертон", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что площадка под строительство нового молочного комплекса подобрана в Пичаевском районе. Предполагается, что предприятие может стать крупнейшим в России по производству козьего молока. Общее поголовье стада будет насчитывать свыше 20 тыс. животных, на предприятии будет создано около 200 рабочих мест.

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, в настоящий момент в регионе имеется несколько небольших фермерских хозяйств, поголовье которых составляет не более 350-400 коз. Большая их часть создана благодаря господдержке. Их продукция в виде свежего молока, творога и сыров преимущественно реализуется на сельскохозяйственных рынках области или в торговых точках под собственными брендами.

Компания "Бертон" была зарегистрирована в Тамбовской области 2019 году. Основным ее видом деятельности заявлено разведение овец и коз.