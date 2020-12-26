Мишустин утвердил правила предоставления субсидии на ускоренное развитие IT-проектов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий в целях ускоренного развития новых проектов в сфере информационных технологий в рамках национальной программы "Цифровая экономика", всего до конца 2023 года на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям - разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив. С 2021 по 2023 год на эти цели будет направлено 750 млн рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что по поручению президента РФ правительство разработало комплекс мер государственной поддержки отрасли. Это в том числе новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнерства и расширение кадровой базы.