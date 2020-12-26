Enel X видит перспективы развития заправок для электрокаров на юге России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей целесообразно в каждом регионе России, но наибольший потенциал для проектов создания сети зарядных станций есть в густонаселенных городах и южных регионах страны. Такое мнение высказал в интервью ТАСС генеральный директор "Энел Икс Рус" (дочерняя компания Enel X в России) Алексей Леонов.

"Перспективы есть у каждого региона, возможно, в меньшей степени у регионов с малой плотностью и более суровым климатом. Оптимально стартовать с инфраструктуры крупных городов и постепенно расширять покрытие в другие регионы. Тут, к примеру, очень перспективным видится кластер крупных городов на юге России", - сказал он.

"Энел Икс Рус" вышла на российский рынок создания инфраструктуры для электромобилей в 2019 году, к настоящему времени в стране работает уже 19 быстрых зарядных станций по технологии Enel X, из них 13 - на Дальнем Востоке.

В перспективе Enel X планирует увеличивать число электрозаправок в России и расширять географию присутствия компании, но не самостоятельно, а в партнерстве с другими игроками рынка. "Enel X планирует участвовать в расширении инфраструктуры как поставщик решений, а не оператор: модель оператора зарядной инфраструктуры применяется на рынках, где у группы Enel развит сетевой и сбытовой бизнес", - пояснил Леонов.

Перспективы рынка электромобилей

Тренд на снижение стоимости аккумуляторов и прогнозируемый рост производства электрокаров в Китае станут, как предполагается, драйверами роста числа электромобилей во всем мире. По оценке Bloomberg New Energy Finance, уже в 2024 году электромобили могут выйти на расчетный паритет покупной стоимости без учета субсидий по сравнению с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания.

Леонов считает, что снижение стоимости электромобилей приведет к тому, что на экологически чистый транспорт пересядут не только частные водители, но и корпоративные парки. Дополнительно ожидается поэтапный перевод общественного транспорта.

Но развитию общественного электротранспорта в России нужна дополнительная поддержка со стороны властей, говорит генеральный директор "Энел Икс Рус".

"Существуют проблемы, требующие решений на уровне нормативно-правовых документов. Например, в России, особенно в Москве, активно развивается общественный электротранспорт. При этом сейчас действует ограничение по массе автобусов - в России максимальная масса 12-метрового автобуса составляет 18 тонн, в то время как стандартная масса производимых в мире электробусов такого типа 18,5-19 тонн. Достичь 18 тонн можно либо за счет оптимизации массы компонентов электробуса, либо за счет снижения объема аккумуляторной батареи. Однако малая аккумуляторная батарея не является оптимальной с точки зрения экономики и нагрузки на энергосистему - такой электробус должен заряжаться в том числе в пиковые утренние и вечерние часы, нужны дорогие сверхбыстрые зарядки внутри города вместо зарядных хабов в автобусных депо, а стоимость электроэнергии днем дороже, чем ночью", - отмечает Леонов.

Борьба с СО2

Массовый переход на электротранспорт также поможет в борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу. Согласно исследованию Международного совета по чистому транспорту (International Council for Clean Transportation, ICCT), углеродный след полного жизненного цикла электрокара значительно ниже, даже если заряжать его электроэнергией, существенная часть которой производится на газовых или угольных станциях.

В среднем показатель расхода CO2 для полного жизненного цикла среднестатистического европейского автомобиля на двигателе внутреннего сгорания составляет порядка 250-270 граммов на километр пути, для электромобиля - в среднем чуть более 100 граммов. При этом во Франции и Норвегии, где доля возобновляемой и атомной энергии велика, этот показатель снижается до 50-60 граммов на километр.

В ряде стран, где Enel X является оператором зарядных станций, у клиентов компании уже есть возможность заряжать электрокары "зеленой" электроэнергией. В частности, недавно Enel X и Uber в США достигли договоренности, позволяющей водителям покупать чистую энергию для зарядки своего транспорта. В России договоры на поставку "зеленой" электроэнергии на зарядные станции для электрокаров еще не заключаются, но в случае появления спроса на них компания готова обеспечить зарядную инфраструктуру экологически чистой энергией.

"Так как группа Enel активно развивает возобновляемую энергетику в России, строя несколько ветропарков, у нас уже скоро появится возможность предоставления комплексных услуг по электрификации транспорта и обеспечению поставок "зеленой" энергии на объекты", - резюмировал Леонов.