В СФ предлагают освободить от НДФЛ доходы при реализации металлолома, пластика и стекла

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об освобождении от НДФЛ доходов от реализации металлолома, пластиковой и стеклянной тары. Документ, который направлен для отзыва в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроект предусматривает внесение изменения в статьи 161 и 217 части второй Налогового кодекса РФ, которые предполагают освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов физических лиц, полученных от реализации пластиковой и стеклянной тары, а также металлолома. Ежегодный объем твердых коммунальных отходов в РФ равен 55-60 млн тонн в год. В общей массе твердых коммунальных отходов черные металлы составляют 2-4%, цветные металлы - 1-2%, стекло - 3-6%, полимеры - 5-6%", - говорится в пояснительной записке.

"Одной из ключевых задач повышения доли повторного использования стекла, пластика, металлолома и, соответственно, уменьшения количества твердых бытовых отходов должно явиться увеличение собираемости данного вторичного сырья, в том числе за счет его самостоятельной заготовки и сдачи физическими лицами", - считает автор законопроекта.

По словам Кутепова, в настоящее время после приема от населения стекла, пластика и металлолома организация выплачивает физическим лицам деньги, которые облагаются НДФЛ. "На практике налоговые поступления в бюджет от взимания НДФЛ с реализации стекла, пластика и металлолома отсутствуют по причине отсутствия декларирования своих доходов физическими лицами. Соответственно, наличие в законодательстве положений относительно обязанности декларировать доход и платить налог с реализации вторсырья не приносит бюджету доход и одновременно тормозит развитие культуры обращения с отходами", - уточняется в пояснительной записке.

Как отмечает сенатор, основными сборными пунктам пластиковой и стеклянной тары могут стать фандоматы в торговых сетях. В соответствии с положениями действующего законодательства сдача тары через фандомат и получения чека на определенную сумму будет являться доходом физического лица, так как в РФ не применяется залоговая стоимость тары, объясняет Кутепов. По его словам, сложившаяся в России ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей среды и создать реальную угрозу здоровью населения. Он также отмечает, что на данный момент в РФ система раздельного сбора отходов в жилом секторе, позволяющая извлечь из потока отходов стекло, пластик и металлолом, не развита. Мусоросортировочные комплексы не могут являться источником стекла, пластика и металлолома в связи с трудностью их извлечения и общей загрязненностью отходов, добавляет сенатор.

Ситуация с переработкой отходов

По словам сенатора, несмотря на наличие в твердых коммунальных отходах ценных утильных фракций, в процессе их захоронения ежегодно безвозвратно теряется не менее 2 млн тонн полимерных материалов и 0,5 млн тонн стекла. В пояснительной записке отмечается, что в современной России перерабатывают не более 20% стеклотары. "В Бельгии, Голландии, Швеции. Финляндии и Швейцарии процент переработки стеклотары свыше 90. К примеру, в Норвегии фандоматы собирают 95% всей тары, в Дании - 89%, а в Германии - до 98,5%. В указанных странах также нет единого дизайна бутылок и собирают их в основном для превращения в стеклобой. Последний в дальнейшем используют для производства той же тары, силикатного клея, стекловолокна, сантехники, абразивов, лакокрасочных и других строительных материалов", - уточняет автор законопроекта.

Как считает Кутепов, использование аналогичного механизма в РФ позволит не только сократить расходы на производство различных изделий за счет экономии энергоресурсов и сырья, но и будет способствовать сокращению площади свалок, так как стекло - один из наиболее долго разлагающихся материалов. Что касается оборота пластиковой тары, то для нее, по мнению сенатора, необходим отдельный вывоз данного вида отходов, а также специальные контейнеры. По его словам, полимерные отходы перспективно использовать в качестве вторичных ресурсов для производства продукции технического назначения (полимерной пленки, погонажных изделий, оконных и дверных блоков, облицовочных плит и вагонки, полимерных водопроводных, канализационных и электротехнических труб, линолеума, тары, крепежа, мебельной и швейной фурнитуры, теплозвукоизоляционного материала).

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, при отмене НДФЛ на доходы граждан от сдачи бытового пластика, стекла и металлолома появится возможность собирать больше стекла, пластика и металлолома, не прибегая к дополнительным расходам бюджетов всех уровней: более 4 млн 100 тыс. тонн металлолома, более 3 млн. тонн стекла и 3 млн 600 тыс. тонн пластика ежегодно. "Освобождение от НДФЛ доходов граждан при реализации пластика, стекла и металлолома приведет к значительному росту их собираемости, переработки и, как следствие увеличению поступлений в бюджет от налогов, взимаемых с реализации готовой продукции: вторичного и готового металла, металлопродукции, оборудования, машин, техники и так далее", - убежден автор документа.