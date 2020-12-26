В Сочи начнут курсировать новые автобусы с системой обеззараживания воздуха

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. В Сочи протестируют новые модели автобуса Минского автозавода, которые оснащены системами обеззараживания воздуха и контроля состояния водителя. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

"На маршрутах курорта будет испытан образец третьего поколения автобусной техники МАЗ 303065 Минского автозавода. Сочи станет первым в России городом, пассажиры которого смогут оценить новый автобус. В нем установлена аппаратура спутниковой навигации и видеонаблюдения, климат-контроль, монитор системы медиа-информирования в салоне автобуса, обеззараживатель воздуха, автоматизированная система контроля оплаты, система контроля состояния водителя, а также удобное и регулируемое водительское кресло", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обеззараживание воздуха в салоне автобуса происходит с помощью ультрафиолетовых ламп в специальном защищенном корпусе, не позволяющем ультрафиолету воздействовать на людей и уничтожающем до 98,9 % вредных вирусов. Устройство установлено на накопительной площадке, где собирается больше всего пассажиров. Также на приборной панели установлено дополнительное устройство - система определения состояния водителя в виде видеокамеры с инфракрасной подсветкой, которая распознает факты засыпания, отвлечения или усталости водителя. При выявлении таких случаев она звуковым сигналом оповещает водителя и дополнительно видео с инцидентом отправляется на автотранспортное предприятие.

"Неотъемлемой частью комфортной городской среды является транспорт общего пользования. И конечно, в этой связи автобусы, курсирующие на маршрутах города, должны отвечать современным требованиям по безопасности пассажирских перевозок, быть комфортными и доступными для пассажиров. Мы рады, что именно в Сочи будет проходить опытная эксплуатация первого в России автобуса марки МАЗ 303065", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслава Бауэра.

По данным пресс-службы, тестирование данной модели планируется начать на краснополянском маршруте №105 Э, затем на городских маршрутах №12 и №17. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи уже 10 лет тесно сотрудничает с производителем автобусной техники по вопросам развития пассажирских перевозок. Автобусы Минского автомобильного завода показали надежность, качество и высокий комфорт для пассажиров.

"Это абсолютно новый автобус, полностью разработанный производителем - от кузова до финального внешнего вида. Использованы самые современные европейские материалы, изменен и салон: увеличен проход, измены посадочные места, расположение, количество. Увеличена длина корпуса автобуса, на полметра больше, чем у предшественника. Данное изменение позвонило автобусу стать более плавным и, соответственно, более вместительным", - приводятся в сообщении слова генерального директора дилерского центра "Юг" Геннадия Козликина.