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Cyprus Airways возобновила рейсы между Кипром и Петербургом

Рейсы будут выполняться по четвергам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково 25 декабря обслужил первый рейс "Ларнака - Санкт-Петербург - Ларнака (Кипр)" авиакомпании Cyprus Airways. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта).

"25 декабря аэропорт Пулково обслужил первый рейс "Ларнака - Санкт-Петербург - Ларнака (Кипр)" авиакомпании Cyprus Airways. Рейсы будут еженедельными и выполняться 8 января и с 21 января по четвергам по следующему расписанию: вылет из Ларнаки (Кипр) - в 07.00, прибытие в Санкт-Петербург - в 12.50, в обратном направлении: отправление из Пулково - в 13:50, посадка в Ларнаке - в 17:30", - говорится в сообщении.

Направление будут обслуживать воздушные суда Airbus A319. Как пояснили в ВВСС, перевозчик обеспечивал авиасообщение между Кипром и Санкт-Петербургом до ноября 2018 года.

"Это первый регулярный рейс на Кипр с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - отмечается в сообщении.

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КипрРоссияСанкт-Петербург
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